Conte: “Destra contro il salario minimo, non hanno problemi di stipendio e tradiscono i cittadini”

Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, parlando alla scuola di formazione politica del M5s. Conte ha toccato l'argomento perché da pochi giorni le opposizioni hanno rilanciato la ...fanpage

Basilicata: Conte, Lacerenza…": Lacerenza "è una persona molto per bene. È un grande chirurgo, ma non un politico e in questo momento il centrosinistra avrebbe bisogno di mettere in campo un pezzo di classe dirigente, che ha, e che ...informazione

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: “Beh, naturalmente io non so quali sono le intenzioni dell'ex premier Conte - ribadisce Sisci -, però certamente lui, proprio perché capo di un partito ed ex premier ed ha avuto delle responsabilità, ...agenziaradicale