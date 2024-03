(Di venerdì 15 marzo 2024) La giunta del Comune dihailper la realizzazione di undia serviziosalascuola primaria e secondaria di primo grado "Felice Foresti". Il costo dell’intervento sarà di 148.396,87 euro, coperto interamente grazie a un finanziamento del Pnrr e con i fondi dell’Unione europea Next generation Eu. I lavori sono in corso e termineranno entro l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025: riguarderanno non solo la realizzazione di undi, ma anche l’ammodernamento degli infissi motorizzati, l’insonorizzazione degli ambienti e l’acquisto di nuovi tavoli, sempre a ...

Conselice: approvato il progetto esecutivo per il nuovo impianto di raffrescamento della mensa scolastica

