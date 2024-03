Conobbe il Maestro del cubismo che aveva 21 anni | e lui 40 di più Dopo 10 anni lei lo lasciò e il gesto non le venne perdonato Picasso la isolò e per l' arte di Françoise | in Francia | non ci fu più spazio Fino a oggi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 15 marzo 2024) Compagna per 10di Pablo, è stata la sua “musa”: cosìGilot viene sempre nominata e ricordata. Ma era (anche) un’artista a pieno titolo, contro la cui affermazione giocarono le sue stesse scelte sentimentali. Fu infatti la sola donna che pensò bene di “scaricare” il grande pittore, che per questo si impegnò a distruggerle la carriera, attingendo a piene mani alla sua enorme influenza sulla scena artistica francese. A un anno dalla morte, a New York, il 6 giugno 2023, a 101, il Museodi Parigi ha deciso di dedicare all’diGilot una sala, con la curatela di Joanne Snrech. Una stanza in un museo è poca cosa? Ma è un piccolo riconoscimento, una riabilitazione tardiva per l’artista che il ...