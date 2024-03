Confindustria | corsa a due La sfida è tra Orsini e Garrone I saggi escludono Gozzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Colpo di scena notturno nellaper. Ihanno deciso di escludere Antoniodalla volata finale dellaper conquistare la presidenza. Restano in gioco in due: Emanuelee Edoardo. Una scelta destinata a suscitare reazioni dure da parte del presidente di Federacciai, ma anche di molte associazioni territoriali e di categoria che si sono schierate con lui. Nei giorni scorsi, dopo il ritiro di Alberto Marenghi, erano arrivate le ultime indicazioni. Umbria e Reggio Emilia per Antonio, Brindisi per Emanuele, Avellino pera parità di voto. E, così, al voto del Consiglio generale, secondo tutte le indicazioni del caso, si riteneva ...