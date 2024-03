Confessione Osvaldo | anche in Argentina si parla della sua depressione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) La notiziadista facendo il giro del Mondo: l’attaccante ne hato sui propri social einneno La notiziadista facendo il giro del Mondo: l’attaccante ne hato sui propri social einneno. L’ex centravantiRoma in Italia, madel Bologna e dell’Inter, ha confessato di soffrire di un grave problema tra alcool e droga. Un messaggio che ha fatto scattare commenti positivi e di vicinanza nei suoi confrontiDe Rossi ne hato. Non solo in Italia, dove in realtà ...