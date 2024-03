Conference League | il sorteggio svela l’avversaria della Fiorentina Diretta

La Fiorentina scopre la prossima avversaria in UEFA Conference League . Si svolge oggi presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera,... (calciomercato)

Sorteggio italiane in Europa League e Conference: tutte le ironie. E anche in Champions....

Tantissimi meme spuntati nella mattinata dedicata ai sorteggi dei quarti e delle semifinali delle tre competizioni europee: ecco i migliori ...corrieredellosport

Milan, Pioli non è stato accontentato: la Roma di Lukaku e Dybala fa paura ai rossoneri: L`urna di Nyon non è stata benevola con Pioli che proprio ieri, nella conferenza stampa post Slavia Praga-Milan, aveva scongiurato un nuovo incrocio con le italiane.calciomercato

IL DOPPIO EX - Caso: "Il Napoli con Calzona sembra aver trovato un filo logico": A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mimmo Caso, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Inter e Napoli. Nessuna delle italiane impegnate in Champ ...napolimagazine