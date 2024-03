Confcooperative Taranto rinnova gli organi sociali e illustra i dati

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoAssemblea provinciale delladi: Lavoro, Comunità e Futuro il tema congressuale per un comparto che esalta la funzione sociale della cooperazione e che, anei vari settori, assicura soddisfazione economica a oltre 8.000 soci con un fatturato complessivo di circa 180 milioni di euro, e circa 3000 occupati. Di rilievo il contributo degli invitati con l’introduzione di don Gino Romanazzi che ha preposto la comunità al lavoro e al futuro, obiettivi questi che non possono essere raggiunti se non attraverso una idonea e coesa comunità. L’On.le Iaia, nel suo articolato e interessante intervento, ha ripreso il concetto di comunità, lamentandone l’estrema debolezza nella nostra Città che per tale ragione è afflitta da mille problemi, primo fra tutti la mancanza di un’idea di futuro ...