Condannato Coccimiglio. Lesioni all’ex fidanzata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) E’ statoa 8 mesi l’ex presidente cinquantenne del Montevarchi e del Foggia, Giuseppee maltrattamenti nei confronti della ex compagna di 50 anni era l’accusa per i fatti avvenuti tra ottobre e dicembre del 2017. Fondatore della Da 10 Production, etichetta musicale che ha lanciato nuovi e interessanti nomi anche al festival di Sanremo,è stato al centro in passato anche di altri episodi di carattere giudiziario, come il violento alterco in un appartamento di Figline nel 2018. Dentro c’erano la ex die un suo amico. Quando i carabinieri hanno fermato il discografico, questi era alla guida della sua auto, benché non fosse nelle migliori condizioni di mettersi al volante. Aveva assunto alcol, con sé aveva anche quattro grammi di cocaina. Quando i ...