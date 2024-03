Condanna per corruzione Mario Lerario | ex dirigente della Protezione civile pugliese | 5 anni e 4 mesi per tangenti sugli appalti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nuovaper l’ex. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari gli ha inflitto 5e 4di reclusione, con rito abbreviato, per le accuse diinsieme all’imprenditore Antonio Illuzzi (4). La pubblica accusa aveva chiesto seipere quattro per Illuzzi. Il giudice ha rinviato a giudizio Antonio Mercurio, ex funzionarioRegione, che risponde – insieme a– di abuso d’ufficio. Il processo a carico di Mercurio, che sarà giudicato con rito ordinario, comincerà il 3 luglio dinanzi alla seconda sezione ...

l’attore sudcoreano Oh Yeong-su , conosciuto per il suo ruolo nella serie Netflix “The Squid Game ”, è stato dichiarato colpevole di molestie sessuali su un caso avvenuto nel 2017. Il 79enne è ... (open.online)

Azouz Marzouk è stato condannato in via definitiva per diffamazione ai danni dei fratelli della moglie, Raffaella Castagna , Perché in un’intervista del 2019 aveva paventato che i due potessero ... (cultweb)

Oh Yeong-Su , l'interprete di Oh Il-nam in Squid Game di Netflix, è stato riconosciuto colpevole di cattiva condotta sessuale da un tribunale sudcoreano. Oh Yeong-Su , vincitore di un Golden Globe per ... (movieplayer)

Nicodemo e Da Prato: “Violenze sulle donne, necessario unire le forze per contrastare le prevaricazioni”

È fondamentale che uomini e donne si uniscano per Condannare qualsiasi forma di violenza e lavorare insieme per creare una società più sicura e rispettosa per tutti”. Il fenomeno della violenza sulle ...luccaindiretta

Mo: Fontana, 'solidarietà a Molinari, grave impedire libertà espressione': luogo di confronto e di scambio di idee e di opinioni. Esprimo ferma Condanna per quanto accaduto". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.affaritaliani

Uccise rivale: giudici, 'ha capito errore, sì ad attenuanti': Giribaldi era stato Condannato a 18 anni mentre il pubblico ministero Eugenia ... forte critica rispetto al contesto di degrado nel quale versava all'epoca dei fatti per via dell'abuso di sostanze ...ansa