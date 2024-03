Concerto di Pasqua al Duomo di Napoli con la Nuova Orchestra Scarlatti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Appuntamento per ildidomenica 17 marzo alle 19, ingresso libero Domenica 17 marzo ore 19, con ingresso libero nella magnifica e imponente cornice deldi, in Via147, si terrà ildidella, promosso e sostenuto dall’Assessorato al Turismo del Comune di. Musiche di A. Vivaldi, L. Agolli, G. B. Pergolesi. Con i solisti Maria Grazia Schiavo (soprano), Rosa Bove (mezzosoprano), Gaetano Russo (clarinetto) e la direzione di Giuseppe Galiano. Un appuntamento ricco di emozioni, tra meditazione e pace. Al riguardo, queste le parole dell’Assessora al Turismo del Comune di, Teresa Armato: “La ...

La vacanza a Riccione con il treno è più facile

In occasione della Pasqua e dei ponti primaverili si rinnova anche per il 2024 l'iniziativa "Riccione in treno" con una novità che amplia ulteriormente l'offerta per coloro che scelgono di raggiungere

