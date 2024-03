Con Vittorio Matteucci e La Gilda delle Arti | un weekend di recitazione e canto

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18 marzo: Matilde avrà uno screzio con Marta

Matilde continuerà ad avere dei dubbi sul rapporto tra Vittorio e Marta e, questa volta, si ritroverà protagonista di uno screzio con la figlia del commendatore Guarnieri.it.blastingnews

Grande Fratello, le pagelle: finalmente la finale (10), Greta e Vittorio, chi mente (2), Anita in nomination (7): Nemmeno il blackout frena il Grande Fratello. The Show must go on e fra due settimane sarà "go home". Signorini ha annuciato la data della finale che sarà il 25 marzo per ...leggo

Jessica Maria Spampinato, a 33 anni uccisa dal male in dieci mesi: lascia marito e due figli di 7 e 11 anni: TARZO (TREVISO) - Ha combattuto fino alla fine, nella speranza di poter crescere i propri figli e di realizzare i suoi sogni assieme al marito Enrico. Alla fine, l'altra notte, Jessica ...ilmessaggero