Con chi gioca l'Atalanta ai quarti di Europa League | le possibili avversarie

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'supera lo Sporting Lisbona e si qualifica per idi finale di UEFA. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in...

Nella seduta plenaria di Strasburgo, l'Energy performance of buildings directive (Epbd), provvedimento che riscrive i parametri sui vecchi e sui nuovi edifici in vista dell'obiettivo zero emissioni, ... (iltempo)

Il "campo largo" si è già ristretto. In Basilicata il candidato scelto - in extremis - dal centrosinistra per correre alle regionali, l'oculista Domenico Lacerenza, non sarà sostenuto da Azione, ... (today)

Supersex, «A cosa serviva una serie su Rocco»: la frecciatina di Siffredi. Alessandro Borghi e il rapporto con il suo corpo

Importante settimana per la serialità televisiva in streaming: sono uscite in questi giorni due delle miniserie più attese dell’anno. Da una parte “Supersex”, vicenda in sette episodi incentrata sulla ...informazione

Anoressia, inferno già a 10 anni: Disturbi alimentari, dopo il Covid l’età in calo: oggi è la giornata del Fiocchetto Lilla Sotgiu (Neuropsichiatra): «C’è chi sta a dieta in settimana per poi bere nel week-end» ...lanuovasardegna

Chi è Sofia D’Elia Età, fidanzato e carriera dell’attrice che interpreta la giovane Alda Merini: Chi è Sofia D’Elia Nata il 27 giugno 2006 a Bari ... e ‘Best actress’ al ‘Fernando Di Leo Short Film Festival’. Ha già collaborato con il regista Roberto Faenza in passato, interpretando ‘Hill of ...tag24