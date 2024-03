Comunicato AS Roma | legale donna | stupore

(Di venerdì 15 marzo 2024) 21.52 "Prendiamo atto condeldella ASche non solo non nega la sottrazione del video alla ragazza coinvolta, ma conferma di non volere prendere minimamente in considerazione la posizione del calciatore, omettendo ogni valutazione e attaccando nuovamente la vittima della vicenda". Così l'avvocato che assiste la dipendente del club licenziata con un altro dipendente dopo la vicenda del video 'hard' che sarebbe stato sottratto da un giocatore della Primavera giallorossa,condiviso con i compagni di squadra.

È arrivata ieri la notizia che Mbappé ha finalmente preso una decisione definitiva e avvisato il Psg che non utilizzerà la clausola di estensione del suo contratto, ma lascerà il club in estate. La ... (ilnapolista)

LAZIO - Il club sostiene Immobile: "Piena solidarietà a lui e alla famiglia"

La Lazio serra le fila intorno al suo leader e bomber, Ciro Immobile, dopo il triste episodio che ha visto l'attaccante insultato e aggredito anche fisicamente davanti al figlio di 4 anni da alcuni 't ...napolimagazine

Licenziamento e video hard Roma, Procura Figc apre un’inchiesta: Nessun accenno, nel Comunicato, al furto e alla diffusione del video, ma la Roma “ravvisato il tono diffamatorio della campagna scaturita”, ritiene che “sia in atto un chiaro tentativo di attaccare e ...ilnapolionline

Roma - Gli avvocati della dipendente licenziata: "Stupore per il Comunicato del club": "Prendiamo atto con stupore del Comunicato della As Roma che non solo non nega la sottrazione del video alla ragazza coinvolta, ma conferma di non voler prendere minimamente in considerazione la posiz ...napolimagazine