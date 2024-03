Comuni | per uno su due scatta l?allarme conti | il 70% nel Nord Italia

L' aereo sul quale viaggiava il ministro della Difesa britannico Grant Shapps sarebbe stato vittima di un cyber attacco russo che ha messo fuori uso il segnale gps per circa 30 minuti . Lo riportano i ... (fanpage)

Nuova opportunità per i Piccoli comuni fino a 5.000 abitanti da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal ministro Matteo Salvini. È stato infatti pubblicato sul sito ... (ildenaro)

Montecatini (Pistoia), 15 marzo 2024 – Saranno celebrati questa mattina, alle 10.30, nella basilica di Santa Maria Assunta, in piazza del Popolo, i funerali di Paolo Mariotti , per oltre sessant’anni ... (lanazione)

Tregua fiscale, è caos: "Premia chi non è in regola. In fumo 3,5 milioni l’anno"

Il governo ’perdona’ i debitori: stralcio delle cartelle non riscosse entro 5 anni. L’assessore Cavazza: "Ne risentiranno servizi e l’equilibrio del bilancio".ilrestodelcarlino

L’allarme di Bonaccini: sindaci a corto di tecnici: Il governatore Bonaccini evidenzia la carenza di personale tecnico per gestire i cantieri post alluvione a Ravenna. Proposte per semplificare le procedure di rendicontazione danni.ilrestodelcarlino

Oltre Marrakech, 5 giorni nel sorprendente deserto del Marocco: Marrakech e ancora più in generale il Marocco stanno vivendo in questi ultimi tempi un momento di pura magia, sia in senso di crescita effettiva ma anche attraverso un lavoro sull’immagine di sé che r ...vogue