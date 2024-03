Como | il corteo dei giostrai del luna park | il percorso e le strade chiuse Viabilità in tilt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 –nel caos per la protesta che vede cittadini e attivisti percorrere le vie principali in unorganizzato. Il motivo? La riduzione dell’area di Muggiò per le attrazioni delda oltre 20mila metri quadrati a circa 5mila, diminuzione che secondo gli organizzatori ha reso impossibile l’allestimento. IlIlè iniziato alle 12 in Piazza Atleti Azzurri d'Italia e percorrerà le seguenti vie: via Sportivi Comaschi via Canturina, piazza Camerlata, via Napoleona, piazza San Rocco, via Milano, piazza Vittoria, largo Spallino, via Battisti, via Nazario Sauro, via Bertinelli, piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, via Bianchi Giovani, piazza Cavour, via Fontana, via Cairoli, L. Lario Trento, viale Rosselli, viale Masia, viale ...