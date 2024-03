(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Non solo a Piacenza, ma anche aun uomo è stato scoperto intento a copiare il quizper conseguire l’abilitazione dell’esame teorico e passare così alla pratica. È stato denunciato a piede libero dalla polizia per la violazione dell’articolo 1Legge 19 aprile 1925, che si applica a chi cerca di compiere raggiri durante l’esame di conseguimento. L’ultimoè stato quello di un egiziano di 20 anni residente a Milano, che ieri mattina stava sostenendo l’esame teorico per il conseguimentodi guida alla Motorizzazione Civile di. Al termine del test, è stato perquisito dagli agenti e gli è stato trovato, nascosto sulla sua ...

Como, all’esame della patente con gli auricolari bluetooth: è il quarto caso in due settimane

Si tratta di un uomo egiziano di 20 anni, residente a Milano, che nascondeva sotto la felpa il sistema di radio-collegamento bluetooth ...ilgiorno

