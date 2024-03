Commercio estero | a gennaio export -0 | 2% | import -13 | 5%

(Di venerdì 15 marzo 2024) A2024 l'Istat stima, su base annua, una leggera flessione dell'in valore: -0,2%; mentre era -7,8% a dicembre. In volume si riduce dell'1,8%. La lieve flessione delle esportazioni in termini monetari riguarda i soli mercati extra-Ue (-0,4%), mentre l'verso i mercati Ue risulta stazionario. L'registra una flessione su base annua del 13,5% in valore, sintesi di una più ampia contrazione per l'area extra Ue (-19,3%) rispetto a quella Ue (-8,7%), e del 5,2% in volume. Su base mensile l'Istat stima una riduzione per entrambi i flussi commerciali con l', più intensa per leazioni (-7,3%) che per le esportazioni (-3,2%). La flessione congiunturale dell'è più ampia per i mercati extra-Ue (-4,0%) rispetto all'area Ue (-2,4%).

