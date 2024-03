Com’era la storia della italiane avanti in Champions?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2024) Scusate, sarà la sbronza post qualificazione dell’Arsenal ma ho bisogno d’aiuto: non vedo squadreai quarti di finale diLeague. Vi giuro mi sono sforzato, ho scorso l’elenco più e più volte, ho seguito il sorteggio ma niente, non sono riuscito a vedere né la favorita per la vittoria finale, l’Inter, né la volenterosa Lazio che aveva dato una lezione di calcio ai tedeschi all’Olimpico, né la sorpresa Napoli del giochista Calzona, sosia ufficiale di Martusciello. Non capisco, eppure leggendo siti e giornali sportivi italiani sembrava fatta, c’era chi era pronto a scommettere la madre che leai quarti sarebbero state tre. Invece sarà Real Madrid-Manchester City (con codazzo retorico di “un po’ di Italia c’è” con Ancelotti), Paris Saint-Germain-Barcellona, Arsenal-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Borussia ...