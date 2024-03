Come sono cambiate le esercitazioni militari italiane e Nato dopo la guerra in Ucraina

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il generale Giorgio Battisti, analista militare ed ex comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida dellain Italia, spiega a Fanpage.itlee perché siintensificatelain

Intervistato da Fanapge.it lo psichiatra Leonardo Mendolicchio spiega quali sono sono i segnali dell’ Anoressia (in donne, uomini, bambini), il ruolo della società e della famiglia nell’insorgenza ... (fanpage)

Il Superbonus dal 110 al 70% nel 2024 , ecco come funziona e quali sono i requisiti . Il Superbonus , un'iniziativa nata nel clima di emergenza Covid-19, sta vedendo una graduale decrescita. Iniziando ... (gazzettadelsud)

La nuova stagione di Formula 1 è da poco iniziata. Se team come Red Bull e Ferrari stanno sempre più attirando attenzioni di grandi e piccini, i fan ‘dal giorno zero’ si stanno abituando al nuovo ... (ilfattoquotidiano)

Rise of the Ronin sarà "quasi" un Ghost of Tsushima 2

Ora, Come riportato anche da GamesRadar, il successo di Ghost of Tsushima ha incoraggiato gli sviluppatori del Team Ninja a creare il prossimo gioco open-world. I paragoni tra i due giochi si sono ...spaziogames

All'Aquila 8 milioni di euro per strade, mobilità e impianti: A darne notizia è il presidente dell'organismo consiliare, Livio Vittorini, che spiega Come la parte più cospicua dei fondi ... per cui l'assessore allo sport Colonna e il capogruppo Fdi Scimia sono a ...ansa

Capodimonte, 500 anni dopo rivivono il fascino e la leggenda di Giulia la Bella: Alcune scene sono state girate sull'Isola Bisentina ... il territorio dato il successo che hanno riscontrato alcuni serial dedicati a famiglie storiche Come quelli sui Medici o i Borgia. La ...ilmessaggero