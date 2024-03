Come si racconta un femminicidio

Gianluca Guidi racconta Frank Sinatra

BOLOGNA, GIANLUCA GUIDI IN ‘SINATRA THE MAN AND HIS MUSIC’ “Sinatra the Man and His Music”: questo il titolo dello spettacolo-tributo all’uomo Frank Sinatra e alla sua musica che andrà in scena il 18 ...9colonne

La Galleria Milano rinasce Come Fondazione: Si apre il 18 marzo lo spazio guidato da Nicola Pellegrini, figlio della gallerista Carla Pellegrini Rocca. Sarà anche un hub per la gestione di archivi d’artista ...ilgiornaledellarte

Massafra, mercoledì 20 marzo l'orchestra Tebaide racconta in musica le storie di Marilyn ed Ella: MASSAFRA (TA) - Mercoledì 20 marzo, nel teatro comunale "Nicola Resta" di Massafra (Ta), con sipario alle 20.45, l’orchestra Tebaide d’Italia proporrà il concerto spettacolo "Marilyn and Ella – ...giornaledipuglia