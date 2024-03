Come riconoscere (e aiutare) un’amica alle prese con un disturbo alimentare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 15 marzo 2024) Una persona su 5 nel mondo e una su 3 in Italia soffre di Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (DAN). Sempre di più e sempre più giovani sono i malati di DAN, o Eating Disorders , in sette casi su dieci si tratta di adolescenti. Non si tratta semplicemente di abitudini scorrette legate al cibo, ma di disturbi di natura psichiatrica con un’alta frequenza di complicanze mediche e che richiedono un trattamento specifico e la collaborazione tra diverse figure professionali; che si occupino in modo integrato di questi diversi aspetti, psicologico-psichiatrici, nutrizionali e medico-internistici. Trattandosi di una vera e propria patologia, il riconoscimento ed il trattamento precoce sono fondamentali peri soggetti colpiti. Tuttavia, a differenza di altre situazioni, spesso il soggetto affetto non percepisce il...