Come partecipare al Serale di Amici fra il pubblico e cosa si paga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ildi23 è alle porte: fra pochi giorni inizierà ufficialmente la parte più importante del talent show condotto da Maria De Filippi e prodotto dalla Fascino, ovvero la sua casa di produzione. La prima puntata deldiverrà registrata nel tardo pomeriggio di giovedì 21 marzo e andrà in onda sabato 23 in prima serata su Canale 5 e sono in tanti a voleral programma fra il. Masi fa ad assistere alle puntate deldifra il? Anzitutto è bene chiarire un aspetto fondamentale: non esiste un biglietto dare, non si può acquistare il posto a sedere all'interno dello studio. L'unicomento da corrispondere è, nel ...