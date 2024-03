Come funziona la macellazione illegale del bestiame nella bassa del Po

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ladelsenza avvertire le autorità sanitarie è molto diffusadel Po dell'Adda, del Ticino, del Lambro, del Tidone e Tidoncello. Si chiama un anziano macellaio (che poi dice di lui esserlo stato). Nessuno ha mai visto la sua bottega. Lui sostiene di averla avuta a Milano zona Barone. Inutile verificare. Meglio lasciarlo fare. Dove trovi un altro che rischia. Anche perché lui macella: bovini, ovini, suini, conigli, anatre, galline. Pavoni e pavoncelle. E dispiace dirlo, anche equini.fa? Gli spara diversi colpi, a seconda della mole delle bestie da macellare. Usa un fucile a doppia canna. A volte gli esplode in mano. Si ferisce, va all'ospedale e dice: “Sono caduto in giardino intanto che raccoglievo le prugne". I sanitari mettono nel referto per la questura: ...