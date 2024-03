Come funziona il nuovo bonus psicologo? Chi può richiederlo e quanto vale | Comunicato INPS

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Anche per questo 2024 è stato rinnovato il. Masi fa richiesta per accedere al beneficio e a chi spetta il2024,fare domanda – Ilcorrieredellacittà.com Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni utili per saperefare richiesta del beneficio economico epoterne usufruire.2024, a chi spetta efare domanda Anche per il 2024 è stato confermato il. Si tratta di un contributo economico che può essere utilizzato per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia. Il tetto massimo del contributo è stato innalzato rispetto a quello in vigore nel 2023. ...