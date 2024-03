Come crere e inviare Memoji da smartphone Android

(Di venerdì 15 marzo 2024) Su iPhone possiamo utilizare iper comunicare i propri stati d'animo e per rendere più allegri e spensierati i messaggi che si inviano sulle chat e sui gruppi di WhatsApp, creando un avatar con il nostro volto o basato su uno delle emoji o dei personaggi presenti all'interno dell'editor fornito da iPhone. Isono gli sticker disegnati in 3D, che rappresentano un viso con una determinata espressione a scelta che, per la loro esclusività, sono diventati un po' un marchi di fabbrica Apple. Inon possono essere creati su unoche non sia l'iPhone, anche se,vedremo, ci sono alcune app per generare e crearesu. LEGGI ANCHE -> App per aggiungere sticker alle foto sue iPhone 1) Avatar ...

Battere il cyber crime con un approccio “creativo”: ecco come fare

Facciamo ancora fatica a percepire Come "reali" i rischi del cybercrime, Ecco perché nonostante l'enfasi sulla formazione, il phishing è ancora la tecnica più usata dagli attaccanti. Forse sarebbe il ...agendadigitale.eu

Chiedere scusa è Come un abbraccio, diamo l’esempio: Chiedere scusa è sempre indice di buon senso e di intelligenza spiccata, ma non è mai un compito facile, nemmeno per gli adulti. Come insegnare ai bambini a scusarsi in modo effettivo e sincerocorrierefiorentino.corriere

Come dormire bene, il buon sonno comincia un'ora e mezza prima di andare a letto: evitare cibi iperproteici, i litigi e lo scroll del telefono: Insonnia o sonno ristoratore Inferno o paradiso In quale regno trascorrete la notte Brutta notizia: i disturbi legati al riposo notturno sono in aumento. Non si chiude occhio per le preoccupazioni.leggo