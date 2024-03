Combinata nordica | a Trondheim Ida Marie Hagen guida dopo il PCR

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ultima tappa della Coppa del Mondo dial femminile: la gara conclusiva, con il trofeo già assegnato, si disputa in Norvegia, a, dove oggi è andato in scena il classico PCR. Ad aggiudicarselo è proprio colei che ha in tasca la sfera di cristallo: Idaè stata la migliore con 125,7 punti e un salto di 93 metri. Subito alle spalle troviamo l’altra norvegese, Mari Leinan Lund, distate soli 4”. Vicine anche l’austriaca Lisa Hirner, a 19”, e l’ennesima norvegese, Gyda Westvold Hansen, a 26”. Lontano il resto del mondo. In casa Italia la migliore è Veronica Gianmoena, 18ma a 2’27”. 21ma Daniela Dejori, a 2’38”, 29ma invece Greta Pinzani.