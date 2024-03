Combattere la disinformazione è parte di una corsa agli armamenti evolutiva

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2024) Per molti decenni, è stata adottata una locuzione per descrivere l’epoca in cui viviamo: si è detto e ripetuto che siamo nell’èra dell’informazione. Recentemente, a causa delle ultime evoluzioni tecno-sociali legate alla facilità nella produzione di contenuti non veritieri che hanno scopi diversi, la locuzione iniziale è stata sostituita da un’altra, per cui tutti oggi parlano con preoccupazione di èra della. Il problema, come tutti possono rilevare facilmente, è reale, e in via di aggravamento; ma è importante riflettere sul fatto che laè sempre esistita, ed è molto più antica della nostra stessa specie. Per questo motivo, qualche lezione e una prospettiva utile nel difendersi possono arrivare da una fonte inattesa: la biologia evoluzionistica. Il punto dinza, come dicevo, è che la ...