Colpo di Francesca Fagnani a Belve | ecco il super ospite

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nuovi ospiti per la conduttrice Nuovoper. Lo show tornerà in onda martedì 2 aprile su Rai 2, subito dopo la programmazione della rete. Stando a quanto riporta a Tv Blog, dopo Fedez la giornalista avrebbe ottenuto il sì e l’ok all’intervista di un altro, ovvero Matto Salvini. Su Tv Blog si legge: “Si annuncia poi uncertamente non privo di appeal mediatico, sia per chi lo ama, sia per chi non lo ama, proveniente dal mondo politico. Precisamente dalla compagine governativa. Ci riferiamo al segretario politico della Lega Matteo Salvini. A due mesi dalle elezioni europee e subito dopo alcuni test regionali, Matteo Salvini discuterà condei temi ...