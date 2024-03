Colpiremo anche nell' Oceano Indiano | l' offensiva degli Houthi si allarga

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nela rotta che dall'passa per il Capo di Buona Speranza sarà più sicura per le navi legate a Israele. L'avvertimento arriva daglidello Yemen, direttamente dal loro leader Abdel-Malik al-, che annuncia unmento dell'. Dopo gli attacchi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden per rappresaglia contro l'azione militare israelianaa Striscia di Gaza, molte compagnie hanno scelto di evitare la strada più breve tra Asia ed Europa optando per la circumnavigazione del Capo di Buona Speranza. In un discorso trasmesso in televisione, al-ha avvertito che intende ora espandere le operazioni ad altre "inattese" rotte di navigazione. "Si tratta di un grande passo importante. Abbiamo avviato le ...