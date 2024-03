Collegamento veloce | I lotti zero e cinque nel programma di Anas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Le vedete le recinzioni intorno alle nostre case? Ormai non le ripariamo nemmeno più. Non ha senso farlo, o perlomeno non avrà senso fino a quando le cose qui davanti a noi, in via San Cristoforo, non cambieranno. E’ un inferno, ogni giorno, tutti i giorni, in particolare durante le ore di punta: traffico intensissimo di auto e mezzi pesanti, smog, rumori e incidenti. Incidenti che molto spesso finiscono col coinvolgere anche le nostre proprietà". Lo dicevano ieri mattina alcuni residenti che a Cesena abitano a due passi dal termine della Secante, in direzione di Forlì, incuriositi dalla presenza di un capannello di persone, tra le quali spiccavano i giubbini gialli griffati. Forse questa è la volta buona. Forse ieri è finalmente stato compiuto un primo passo concreto verso la soluzione di un problema che si trascina da anni. Ne è certo Galeazzo Bignami, ...