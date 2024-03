CM com – Inghilterra | White rifiuta la convocazione | i motivi del ‘no’ e i precedenti|Nazionali

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 15 marzo 2024) 2024-03-15 18:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L‘si prepara ad affrontare il Brasile e il Belgio nelle due amichevoli che aspettano la nazionale di Gareth Southgate nei prossimi giorni. Nell’elenco dei convocati del ct, non compare tuttavia il nome di Ben, terzino dell’Arsenal che ha un trascorso burrascoso con la nazionale dei Tre Leoni. Semplice scelta tecnica del commissario? No, è stato lo stesso Benre ladell’per le due gare amichevoli. IL RIFIUTO – A svelare il retroscena legato aè lo stesso Southgate, che in conferenza stampa spiega: “Chiaramente non posso sedermi qui e dire chenon merita di essere convocato. La scorsa ...