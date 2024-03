Civili uccisi a Gaza in attesa degli aiuti | Israele nega responsabilità

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il ministero della Sanità diafferma che almeno 20 persone sono state uccise e 155 ferite dai bombardamenti israeliani mentre ieri erano in. L'esercito israeliano hato di essere dietro l'attacco e ha detto che sta indagando sull'incidente. Il bilancio delle vittime è destinato a aumentare poiché le vittime vengono ancora trasferite in ospedale, secondo Mohammad Ghrab, un medico del pronto soccorso dell'ospedale Al Shifa. Secondo il ministero della Sanità la carneficina è "il risultato del fatto che le forze di occupazione israeliane hanno preso di mira un gruppo di cittadini indiumanitari alla rotatoria 'Kuwait' a. Le squadre mediche non sono in grado di ...