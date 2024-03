(Di venerdì 15 marzo 2024) Il provocatorioWar, scritto e diretto da, ha avuto la sua premiere mondiale al South by Southwest, ecco le. A24 ha presentato il provocatorioWar, nuova fatica di, in prima mondiale nel corso del South del Southwest& TV Festival. Proiettato in un Paramount Theatre di Austin gremito all'inverosimile,War è un tributo al giornalismo di guerra che descrive invece gli aspetti pratici e gli orrori di una guerrae nell'America moderna. Ledel pubblico sono state entusiastiche, con gli spettatori che hanno definito il"avvincente e inquietante". La pellicola ...

Civil War, prime reazioni al film di Alex Garland: "È un monito ed è spaventoso da morire"

Il provocatorio Civil War, scritto e diretto da Alex Garland, ha avuto la sua premiere mondiale al South by Southwest, ecco le prime reazioni.movieplayer

Alien: Romulus, promosso o bocciato Prime reazioni e anticipazioni sulla trama e trailer: Sono già online le prime reazioni per Alien: Romulus, protagonista di un recente test-screening: il risultato è positivo o negativocinema.everyeye

Civil War, si grida già al capolavoro per il nuovo film di Alex Garland: le prime reazioni: L'attesissimo nuovo film dell'autore di Devs e Ex Machina è stato presentato in queste ore al South by Southwest Film Festival.cinema.everyeye