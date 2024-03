City Hunter | da Netflix il trailer del live-action tratto dal celebre anime e manga

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nuova incursione dinei remake dei celebrigiapponesiha pubblicato il teaserper il prossimo adattamento cinematograficodella seried'azionedi Tsukasa Hojo. La clip presenta anche una nuova versione dell'iconica sigla finale dell'televisivo. "Questa è la sigla finale di una storia che è allo stesso tempo hard-boiled e comica, e sembra andare avanti senza fine", ha detto il tastierista dei TM NETWORK, Tetsuya Komuro. "In ogni caso, volevamo creare un suono incantevole che facesse sembrare Ryo Saeba sempre più vicino e lontano. E ora, la versioneè pronta per lo streaming mondiale! Non avrei mai pensato che ...