Ciro Immobile e la moglie aggrediti da un ex tifoso | con loro c’era anche il figlio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024)ha recentemente vissuto un episodio spiacevole mentre era in macchina con la sua famiglia nel quartiere Fleming a Roma. Un individuo lo ha riconosciuto, avvicinandosi al veicolo per insultarlo e offenderlo, rivolgendo altresì parole offensive allaJessica, davanti aldi quattro anni e mezzo, Mattia. Questo accade in un periodo particolarmente teso per la squadra biancoceleste, accentuato dalle dimissioni dell’allenatore Maurizio Sarri dopo una sconfitta contro l’Udinese. Violenza e tensione tra i tifosi e il Capitano laziale L’episodio sottolinea l’escalation di tensione tra alcuni tifosi e il capitano della squadra, che, nonostante sia il miglior marcatore della storia del club, è criticato per le sue recenti prestazioni in campionato., attraverso un post su ...