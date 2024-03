(Di venerdì 15 marzo 2024) Secondo l’AIMS, l’Associazione Italiana di Medicina del Sonno, un terzo degli adulti presenta sintomi di insonnia e per il 10% della popolazione l’insonnia è un problema persistente. Si può migliorare il proprio sonno e svegliarsi riposati al mattino? Eccosuggerimenti da adottare. Seguire una routine. Avvicinare le abitudini di vita al nostro ritmo interno. Andare a dormire e svegliarsi alla stessa ora, anche nel weekend e ridurre gli stimolidisono tecniche utili a questo scopo. Il luogo in cui si dorme. L’ambiente deve essere adatto al sonno con un materasso confortevole, tinte rilassanti sulle pareti, luci soffuse e tende oscuranti. L’attività fisica ha effetti positivi su corpo e mente. Lo sport fa aumentare il ritmo cardiaco, ci rende più attivi e aumenta la temperatura del corpo. Per questo ...

Cinque regole d’oro prima di coricarsi

Secondo l’AIMS, l’Associazione Italiana di Medicina del Sonno, un terzo degli adulti presenta sintomi di insonnia e per il ...quotidiano

Via del Popolo perde negozi, Ascom chiede un tavolo di confronto: Chiusure e trasferimento, l’allarme del presidente Scarano «Affitti alti e regole penalizzanti, il centro va rilanciato» ...laprovinciapavese.gelocal

Rischio bollette alle stelle per chi non riqualifica la casa: le nuove regole europee: In pochi anni tra 5,5 e 7,6 milioni di edifici tra privati pubblici che sono in condizioni energetiche scadenti dovranno essere riqualificati in Italia. Oscillano le stime fornite da Fillea Cgil e ...giornalelavoce