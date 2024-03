Cinque giorni di Naturalmente. Pianoforte

giorni di attesa su una barella, nei corridoi del Pronto soccorso . Per i pazienti dell’ospedale Grassi di Ostia il trasferimento nei reparti per il ricovero è diventato un’impresa quasi impossibile. ... (lanotiziagiornale)

Il 2024 è macchiato di sangue: quello delle donne uccise per mano di chi ha o aveva con loro un legame affettivo o familiare. I femminicidi avvengono a un ritmo talmente sostenuto che i report ... (today)

Venti giorni per scrivere il proprio destino. In campionato e in Conference League. La Fiorentina entra così nel periodo più delicato della sua stagione, quello nel quale ricomincia anche la ... (sport.quotidiano)