Cina | potenziera’ supervisione IPO | societa’ quotate | broker | fondi di offerta pubblica

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pechino, 15 mar – (Xinhua) – L’autorita’ cinese per la regolamentazione dei titoli pubblichera’ tre linee guida per rafforzare ladelle offerte pubbliche iniziali (IPO), delle, deie deidi. Inoltre, pubblichera’ una linea guida per migliorare le proprie capacita’, ha dichiarato oggi Li Chao, vice presidente della China Securities Regulatory Commission (CSRC). L’autorita’ intensifichera’ la repressione delle frodi finanziarie, concentrandosi in particolare su cinque tipi di pratiche illegali, ha dichiarato Guo Ruiming, a capo del Dipartimento didelledella CSRC. Si tratta di frodi sistemiche a lungo ...