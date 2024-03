Cina | polizia intensifica repressione di infrazioni a codice strada

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pechino, 15 mar – (Xinhua) – Lacinese inaugurera’ un’operazione stagionale contro lealdella, ha dichiarato oggi il ministero della Pubblica Sicurezza. La campagna si concentrera’ su pullman, veicoli che trasportano carichi pericolosi, camion pesanti e minibus con un minimo di sei posti, ha dichiarato il ministero in un comunicato stampa. Laintensifichera’ ladi reati come il sovraccarico di passeggeri e merci, la guida in stato di stanchezza o di ubriachezza e l’occupazione illegale delle corsie di emergenza, si legge nel comunicato. Il ministero ha messo in guardia i cittadini dalla stanchezza dovuta ai lunghi viaggi e li ha esortati a guidare in conformita’ con la legge. (Xin) Agenzia Xinhua