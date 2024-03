Cina | incidente tra veicoli a Tianjin

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 mar – (Xinhua) – Questa foto, scattata oggi 15 marzo 2024, mostra il luogo di uno scontro tranel nord della, a. Una persona e’ stata uccisa e altre 37 hanno riportato ferite minori dopo che un pullman ha tamponato un autobus qui questa mattina. L’e’ avvenuto alle 6:37 di oggi (ora locale) nel distretto di Dongli, a, quando il pullman ha tamponato l’autobus che era parcheggiato sul ciglio della strada a causa di un malfunzionamento, causando l’incendio di entrambi i, secondo l’ufficio di pubblica sicurezza del distretto. Tutti i feriti sono stati mandati in ospedale per ricevere le cure. Le cause dell’sono in corso di accertamento. (Xin) Agenzia Xinhua