Cina | Guizhou | paesaggio primaverile a Zunyi

Cina, troppo debito: Pechino cancella i progetti infrastrutturali di molte province. Borse altalentanti

Dal momento che il settore immobiliare in Cina resta in crisi, come poterà il Paese crescere del 5% nel 2024 secondo le attese del governo Un dilemma anche per l’economia mondiale, strettamente dipen ...msn

Cina: Guizhou, campi di fiori a Liupanshui (1): Liupanshui, 12 mar – (Xinhua) – Una foto, scattata da un drone, mostra dei turisti che visitano i campi di fiori di colza nel villaggio di Wayao, distretto speciale di Liuzhi a Liupanshui, nella ...romadailynews

La finanza si interessa alle infrastrutture. L’analisi di Goldman Sachs: Ancora più nello specifico: la massiccia, eccessiva spesa del Guizhou per le infrastrutture (piuttosto spettacolari) lo ha lasciato con un reddito pro capite tra i più bassi e un rapporto debito/Pil ...formiche