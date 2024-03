Cina | Guangxi | evento per promuovere cultura del te’ a Sanjiang 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Liuzhou, 15 mar – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone ieri 14 marzo 2024, mostra gli abitanti di un villaggio che raccolgono foglie di te’ nel villaggio di Buyang, cittadina di Bajiang, nella contea autonoma Dong di, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang. Ieri ha preso il via aundi due giorni per la promozione delladel te’. Una serie di attivita’, come la cerimonia per l’inizio della raccolta del te’ primaverile, l’esposizione d’arte del te’, la firma di contratti e lo scambio di informazioni tecniche, sono state organizzate perlo sviluppo di alta qualita’ della relativa industria locale. (Xin) Agenzia Xinhua