Cina | avvia attivita’ per promuovere migliore ambiente online

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pechino, 15 mar – (Xinhua) – Laha intensificato gli sforzi per regolamentare meglio il cyberspazio, stabilendo una serie di 10di rettifica per il 2024, ha dichiarato oggi l’Ufficio della Commissione centrale per gli affari del cyberspazio. Secondo l’ufficio, i compiti includono l’ottimizzazione dell’imprenditoriale, la repressione dei link a informazioni illegali e la promozione di unpiu’ sicuro per i minori. Saranno inoltre compiuti sforzi per correggere la cattiva condotta degli account dei we-media, concentrandosi in particolare su quelli che inventano o sfruttano argomenti scottanti, oltre a ricorrere a metodi non etici per guadagnare follower e generare profitti, ha dichiarato l’ufficio. A giugno 2023, gli utenti di ...