Cina | arriva primo gruppo di passeggeri svizzeri esenti da visto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Kunming, 15 mar – (Xinhua) – Grazie all’accesso esente da, ieri tre cittadinisonoti nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan attraverso il porto di Mohan. Si tratta deldiprovenienti dai sei Paesi europei (Svizzera, Irlanda, Ungheria, Austria, Belgio e Lussemburgo) che godono dell’esenzione dalper la. “L’ingresso in dogana e’ molto veloce e comodo e penso che tornero’ in”, ha dichiarato Kamber Gian Thomas, 25 anni, passeggero svizzero. In base alla politica di esenzione dal, in vigore da ieri fino al 30 novembre di quest’anno, i cittadini con passaporto ordinario dei sei Paesi europei possono soggiornare in ...