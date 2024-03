Ciclismo | Vincenzo Albanese | “Con la Arkea volevo uno step in avanti Alla Sanremo Poggio decisivo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo sette anni di importante gavetta,da questa stagione è un corridore dell’Arkèa-B&B Hotels (fino al 2025), formazione francese con la quale ha esorditoChallenge Mallorca a fine gennaio.vigilia della Milano-, corsa in cui sarà al via al fianco di Dèmare, lo abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare questa nuova avventura. Come stai? “Bene, tutto bene a parte cheTirreno sono caduto durante la penultima tappa, per fortuna niente di grave”. A che punto pensi di essere con la condizione? “Una buona condizione, nelle ultime settimane non ho raccolto dei buoni risultati sia per colpa mia sia perché ho avuto un po’ di sfortuna, ma comunque non ho cominciato male la stagione”. Dopo sette stagioni di gavetta è arrivato il ...