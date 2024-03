Ciclismo su pista | prima giornata di Nations Cup ad Hong Kong Italiani lontani dalla vetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si è aperta la nuova tappa per laCup disu: il circuito internazionale si è spostato in Asia, precisamente ad. Oggi cinque le finali disputate con i coloriche non hanno brillato (le stelle ovviamente sono impegnate su strada). Nell’inseguimento a squadre al maschile esulta una Danimarca dominante che va a raggiungere il Giappone nell’ultimo atto. Terza la Nuova Zelanda, settima la squadra italiana formata da Francesco Lamon, Michele Scartezzini, Luca Giaimi e Davide Boscaro. Stessa specialità, al femminile, che vede festeggiare la Nuova Zelanda che raggiunge l’Irlanda nell’ultimo atto. Terzo il Giappone, settima l’Italia con Silvia Zanardi, Lara Crestanello, Francesca Pellegrini e Matilde Vitillo. Nell’eliminazione al maschile è settimo ...