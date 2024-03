Ciclismo | domenica il GP San Giuseppe La meglio gioventù si sfida a Montecassiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Conto alla rovescia per il 63° Gran Premio Sanal via ala gara nazionale per élite-under 23: un appuntamento considerato una sorta di "Milano-Sanremo" degli élite e under 23. Saranno 32 le formazioni, con ben nove continental, a testimonianza del forte appeal che il Gran Premio suscita nella categoria. Strappare la vittoria a, come ha fatto l’anno scorso a Nicholas Tonioli, è un ottimo punto di partenza. Il Gran Premio Sanripeterà lo stesso percorso degli anni precedenti. La partenza ufficiosa sarà in piazza Unità d’Italia, nel centro di, alle 12.45, la corsa si muoverà ufficialmente da via Grazia Deledda, in pianura, alle 13 davanti agli stabilimenti del main sponsor Cbf Balducci, da dove si effettuerà il primo ...