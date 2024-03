Ciccio Graziani sul Napoli | l’Inter e Calzona…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ha parlato soprattutto dell’ex calciatore e allenatorea Radio CRC. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sulla Lazio eravamo tutti poco ottimisti circa il passaggio del turno di Champions. Sule sulavevamo qualche timore, ma pensavamo potessero fare entrambe qualcosa in più. I nerazzurri sia all’andata che al ritorno si sono mostrati all’altezza di questa Champions, ma non hanno concretizzato”. Ildello scorso anno e questa Inter… “Non hanno buttato dentro quella maledetta palla ed è un peccato perchè forse delle tre era quella che aveva più chance. E’ vero chein campionato non sbaglia quasi mai e in Champions lo ha fatto, come illo scorso anno. La squadra partenopea ha solo l’obiettivo ...