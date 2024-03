Choc in Corea del Sud | la star di Squid Game condannata per molestie sessuali

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 In molti lo hanno conosciuto col nome di Oh Il-nam, uno dei concorrenti di “”, la serie tv su Netflix che ha riscontrato uno straordinario successo in tutto il mondo. Si tratta di O Yeong-Su, attore 79enne che, come riporta BBC News, è stato condannato perda un tribunale delladel Sud a una pena detentiva sospesa di 8 mesi. Nel 2022 una donna lo accusò di averla aggredita sessualmente per 2 volte. L’aggressione I fatti risalgono al 2017, quando l’attore era impegnato in uno spettacolo teatrale, come riferito dall’AFP dalla sezione di Seongnam del tribunale del distretto di Suwon. L’agenzia di stampa Yonhap ha riferito che O Yeong-Su avrebbe abbracciato e baciato una donna sulla guancia contro la sua volontà, episodio che si ...