Chico Forti più vicino al rientro in Italia | il ministro Nordio trasmette gli atti alla Procura di Trento

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si fa sempre piùildiin, dopo circa 25 anni di carcere in Florida, negli Stati Uniti, per omicidio premeditato. Ci vorranno ancora settimane, e non giorni, prima che giunga a compimento il complesso iter burocratico per il trasferimento in un istituto penitenziariono del 65enne, un procedimento messo in moto dopo l’annuncio a sorpresa della premier Giorgia Meloni. Oggi, 15 marzo, è stato compiuto un ulteriore passo in avanti. Ildella Giustizia Carloha trasmessodil’atto con il quale chiede di dare avvio, presso la Corte di appello, al riconoscimento della sentenza penale statunitense emessa nei confronti del detenuto. ...